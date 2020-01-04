نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على تامر حسني يحتفل بنجاح فيلم “الفلوس” مع جمهوره في الإمارات – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجم المصري تامر حسني مع جمهوره في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنجاح الكبير لفيلمه الجديد “الفلوس” الذي يتصدرالمرتبة الأولى في شباك تذاكر السينما منذ بدء عرضه في الصالات السينمائية.

واستضافت “ريل سينما” في “دبي مول” تامر حسني، يوم الخميس ٢ كانون الثاني/يناير للإحتفال بنجاح الفيلم، فكان بانتظاره حشد غفير من محبّيه، الذي استقبلوه بحفاوة كبيرة فهتفوا باسمه تعبيراً عن محبّتهم الكبيرة له.

تامر التقط صوراً تذكارية مع محبّيه، ونشرها من خلال خاصية “الستوري” عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وأعرب عن سعادته باحتلال الفيلم المرتبة الأولى في الإمارات كما في مصر ومختلف البلدان العربية.

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تدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة،ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمدسلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.