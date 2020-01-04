مايا دياب: “هذا أحلى ما في الثورة اللبنانية”

متابعة بتجــــــــرد: لم تفوّت النجمة اللبنانية مايا دياب فرصة إلا واستغلتها في التعبير عن دعمها للثورة في لبنان منذ إندلاعها.

مايا تحدّث مؤخراً عن التداعيات الإيجابية للثورة على الأفراد، فأشارت من خلال خاصية “الستوري” عبر حسابها على موقع “إنستجرام” عمّا غيّرته “الثورة” في كل شخص فكتبت: “أحلى شي بثورة لبنان، إنها أيقظت فينا جميعاً ثورات داخلية وشخصية، وجعلت للضعيف قبل القوي على لسانه سهولة الكلام حتى عن غير السياسة والسياسيين فلقد أيقظت فينا وفي بعضهنّ جرأة نامت سنين دفينة، خائفة من الإعتراف بأخطاء ارتكبها أحدهم خوفاً من قوّة مزيّفة تغنوا بها”.

وتابعت: “فجعلت هذه الثورة النطق أسهل وأراحت النفس من خباياها المعذبة بالإفصاح عن حقائق لطالما حلم أصحابها بلحظة البوح”.

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وختمت كلامها: “لذلك فجّروا ما بذاتكم لإراحتها، وتبيان الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة (يمكن أن يتبع)”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “ربع ساعة”، من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

وكانت مايا دياب قد خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.