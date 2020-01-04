"رايدج أجنست ذي ماشين" تعود لمهرجان كواتشيلا بعد غياب 20 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود فرقة الروك "رايدج أجنست ذي ماشين"، خلال أبريل/نيسان، بعد مرور أكثر من عقدين، إلى خشبة مهرجان كواتشيلا في صحراء كاليفورنيا.
ويؤدي نجوم الفرقة، الذين اشتهروا خلال التسعينيات، أغنياتهم التي تعبر عن التمرد وتحمل وجهات نظر يسارية وموسيقاهم التي تفيض بالطاقة.
وتشارك في المهرجان أسماء بارزة منها مغني آر أند بي فرانك أوشن ومغني الراب ترافيس سكوت ولانا ديل ريي وليل ناس وآيا ناكامورا.
وكذلك المغني الملحن داني إلفمان الذي ألف أغنية مسلسل "ذي سمبسنز" إلى جانب أفلام مثل "إدوارد سيزرهاندز" و"ذي نايتمير بيفور كريسماس".
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