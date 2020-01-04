إطلالة استثنائية للفنانة رزان في حفلين ليلة رأس السنة في اسطنبول

ودعت الفنانة اللبنانية رزان عام ٢٠١٩ واستقبلت العام الجديد خارج وطنها لبنان ، حيث احتفلت مع محبيها في إسطنبول وقدمت سهرتين من أجمل السهرات التي ختمت فيها عام ٢٠١٩، التقت رزان عدداً كبيراً من الحضور الذي كان حاضراً من مختلف الدول العربية .

تألقت رزان بفستان تمّ تصميمه خصيصاً لهذه الليلة المميزة وكان من تصميم المبدعة ندوى الاعور ، لا سيما بأن إطلالة رزان أقل ما يقال عنها بأنها اطلالة ملكية وبدت كالعروس على المسرح ، مما لا شك فيه بأن رزان أذهلت الحضور بصوتها وجذبتهم بإطلالتها ، حيث قدمت اجمل الاغاني المنوعة ما بين التركي واللبناني والمصري والعراقي والخليجي وكان لافتاً تفاعل الحضور مع أغنيتها “ان كنك زلمي لاقيني” والتي حصدت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

رزان ختمت عام ٢٠١٩ متمنية لجميع الدول العربية السلام والامان وخاصة للبنان التعافي والاستقرار سياسياً واقتصادياً ، وتمنت امنية خاصة لها بأن تتابع نجاحها التي بدأته في عام ٢٠١٩ وتقدم لمحبيها المزيد من الاعمال الفنية الراقية ، شاكرة كل من دعمها ووقف الى جانبها وكان شريكاً في نجاحها والى ما وصلت اليه بفترة وجيزة وخصت بالشكر اهل الصحافة والاعلام انطلاقا من لبنان الى العالم العربي.