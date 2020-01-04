بالصور- عامر زيان احيا حفلاً كامل العدد في لبنان

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Jan 04, 2020
احيا الفنان عامر زيان حفلا كامل العدد ليلة رأس السنة في فندق “ريجنسي بالاس” – ادما شاركته فيه الفنانة ميليسا والفنانة فيفيان عازار .
قدم “عامر” على المسرح أجمل أغنياته الخاصة واغنيات غير خاصة لبنانية أشعل بها الاجواء بين الحضور الذي ملأ الصالة.
اللافت الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعرّض عامر لموقف محرج على المسرح يُظهر وهو يغني على المسرح فيما تحاول معجبة حسناء الرقص معه وتقترب منه لتحتضنه إلا أن ردّة فعل حبيبها كانت غير مُتوقعة. فأراد حبيب المعجبة إبعاد الأخيرة عن عامر زيان على المسرح من شدّة الغيرة، فأوقعها أرضاً أمام جميع الساهرين.
على صعيد آخر، يستعد “عامر” لاطلاق اغنية لبنانية جديدة في الفترة القريبة المقبلة مع شركة روتانا التي تنتج ايضًا البومه المقبل.
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