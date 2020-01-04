تراند اليوم : دهشة بعد تعليق أشهر متحرش في السينما المصرية على واقعة التحرش التي هزت مصر

أثار الفنان المصري حمدي الوزير الذي اشتهر بأداء دور "المتحرش" في السينما المصرية ، موجة من الجدل بعد حديثه عن واقعة التحرش بفتاة المنصورة التي أغضبت الرأي العام المصري.
وكان عشرات الشباب بمدينة المنصورة بمصر قاموا بالتحرش بفتاتين في مشهد أثار استياء الملايين.
وقال "الوزير" في تصريحات لصحف مصرية: هذه الواقعة لا وصف لها سوى أنها (قلة أدب) .. هؤلاء مرضى نفسيون .. أي شخص يخرج عن السائد في المجتمع لابد أنه مصاب بمرض نفسي.
وأضاف: علينا النظر للتحرش بعين الاعتبار ، فهو ظاهرة اجتماعية خطيرة ، وأي شخص يلمس شيئا ليس من حقه يعتبر مجرم.
واستدرك: قدمت شخصية المتحرش في أفلامي ، وتعاملت مع الشخصية باعتبارها شخصية مريض نفسي ، ولذلك حصدت الكثير من الجوائز الفنية ، بمعنى أن تناول الفنان للدور يعطيه قيمته ، فأنا قدمته كنموذج سيء ، بعكس من يقدمون التحرش الآن بشكل كوميدي وكأنهم يشجعون عليه.
وكان عشرات الشباب بمدينة المنصورة بمصر قاموا بالتحرش بفتاتين في مشهد أثار استياء الملايين.