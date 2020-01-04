تراند اليوم : دهشة بعد تعليق أشهر متحرش في السينما المصرية على واقعة التحرش التي هزت مصر

أثار الفنان المصري حمدي الوزير الذي اشتهر بأداء دور "المتحرش" في السينما المصرية ، موجة من الجدل بعد حديثه عن واقعة التحرش بفتاة المنصورة التي أغضبت الرأي العام المصري.

وقال "الوزير" في تصريحات لصحف مصرية: هذه الواقعة لا وصف لها سوى أنها (قلة أدب) .. هؤلاء مرضى نفسيون .. أي شخص يخرج عن السائد في المجتمع لابد أنه مصاب بمرض نفسي.

وأضاف: علينا النظر للتحرش بعين الاعتبار ، فهو ظاهرة اجتماعية خطيرة ، وأي شخص يلمس شيئا ليس من حقه يعتبر مجرم.

واستدرك: قدمت شخصية المتحرش في أفلامي ، وتعاملت مع الشخصية باعتبارها شخصية مريض نفسي ، ولذلك حصدت الكثير من الجوائز الفنية ، بمعنى أن تناول الفنان للدور يعطيه قيمته ، فأنا قدمته كنموذج سيء ، بعكس من يقدمون التحرش الآن بشكل كوميدي وكأنهم يشجعون عليه.

وكان عشرات الشباب بمدينة المنصورة بمصر قاموا بالتحرش بفتاتين في مشهد أثار استياء الملايين.

