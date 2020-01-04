تراند اليوم : فيديو| انهيار والدة مذيعة "العربية" لحظة وصول جثمانها

انهارت والدة الإعلامية اللبنانية الراحلة نجوى قاسم، لحظة استقبال جثمانها في مطار رفيق الحريري ببيروت مساء الجمعة.

ودخلت والدة "قاسم" في بكاء متواصل لحظة استقبال جثمان ابنتها التي ستوارى الثرى اليوم في بلدتها "جون"، بعد أن وافتها المنية صباح الخميس في منزلها في دبي.

وكان في استقبال الجثمان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، والعديد من العاملين بقناتي "العربية" و"الحدث".

وقالت مراسلة قناة "الحدث"، إن "قاسم" كانت تحلم قبل وفاتها بالعودة إلى لبنان، بعد أن أمضت 17 عامًا في الخارج، حيث كانت من ضمن الفريق المؤسس لقناة "العربية"، التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

‏والراحلة كانت تعمل مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.

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وعملت 11 عامًا في تلفزيون "المستقبل" قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري في بيان، إن نتائج فحص الطب الشرعي أظهرت أن "قاسم" توفيت وفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية.



