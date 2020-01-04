تراند اليوم : ممثلة شهيرة تصف المتحرشين بـ "فتاة المنصورة" بلفظ خارج

طالبت الممثلة، شيرين رضا، الحكومة المصرية بـ "حل رادع" لوقف ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وذلك في سياق تعليقها على واقعة التحرش الجماعي بفتاة خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة بمدينة المنصورة، ما فجر ضجة واسعة في مصر.

وعلقت "شيرين" عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "فتاة المنصورة شوية عيال صيع متربوش خالص، قتلوا الرجولة والشهامة والجدعنة بفعل فاضح في طريق عام!!".

وأضافت: "أقصى العقوبة لن تغفر هذا الجرم ولن تشفي غليل الناس، لذلك يجب على الدولة إيجاد حل رادع، لأن بناتنا في خطر حقيقي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا للتحرش بالفتاة في مدينة المنصورة (دلتا مصر). ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، محاولة عشرات الشبان التحرش بالتلامس الجسدي والضرب والاعتداء الجنسي.

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وألقت أجهزة الأمن القبض على 15 شخصًا، في الواقعة.

وترتفع معدلات التحرش في الأعياد والمناسبات بمصر، وتقابلها السلطات الحكومية بزيادة أعداد الشرطة النسائية والحملات على الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما.

وفي 2014، شدّدت السلطات المصرية عقوبة جريمة التحرش لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولارًا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارًا).