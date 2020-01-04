شاهدوا أحلام ترتل القران وسط ثلوج فرنسا

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة محبيها على انستقرام، بلقطات عدة من إجازتها التي تقضيها حالياً في فرنسا وتحديداً في منطقة كورشيفيل في جبال الألب. أحلام نشرت فيديو طريف يجمعها مع زوجها مبارك الهاجري على حسابها على انستقرام، أطلت فيه وهي تستعرض المكان الخلاب، ليرصد الفيديو طرافتهما سوياً خاصة عندما أبدى استغرابه من عدم خوضها تجربة التزلج على الجليد أو ركوب الباراشوت، وهنا ردت سريعاً قائلة: “بعد ما طاح الراجل وكسرت رجوله، تبيني أركب باراشوت، لا تحلم…لا تحلم، ترى ناس كتير يبوني”.

كما حرصت أحلام على استعراض جمال المكان الذي تقضي فيه إجازتها، قبل أن تتغزل في زوجها قائلة: “الله لا يحرمني منك ولا يفرقنا ويحفظ لنا عيالنا واحلا اجازه وطاقه ايجابيه الحمد لله كل عام وانت روحي وقلبي وعمري وصديقي، أحبك وشكرا على السعادة اللي تعطيني إياها دايم”. من جهة أخرى، فاجأت أحلام متابعيها بترتيل سورة “يس” في بث مباشر وسط الثلوج، فظهر صوتها العذب وهي تقرأ القرآن بينما تتسلط الكاميرا على الثلوج، في مشهد خطف القلوب بشدة.