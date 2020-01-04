هاجمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حساب متخصص في الموضة وانتقاد إطلالات المشاهير بطريقة غير متوقعة. حيث نشر حساب the world fashion على موقع تبادل الصور الشهير انستقرام منشور انتقد إطلالة نيكول سابا في حفلها الأخير خلال احتفالات رأس السنة كتب فيه: “من اسوء اطلالات الحفل ، رغم أنه الشعر والميكاب موفقين ، بس الفستان كارثة متحركة ????..تقييمي : 2/10” فعلقت نيكول سابا : “طظ بتقييمك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا لأحد الحسابات التي قيمت اطلالتها: طز بقييمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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