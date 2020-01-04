الكشف عن سبب زواج وطلاق نيللي 4 مرات

ميرنا وليد - بيروت - صادف يوم أمس عيد ميلاد الفنانة نيللي ، التي ولدت يوم 3 كانون الثاني/يناير عام 1949 وبهذا أصبح عمرها 71 سنة . واستغلت مواقع التواصل الاجتماعي هذه المناسبة للحديث عن حياة هذه الفنانة التي قدمت الكثير للفن ومن بين الامور التي كشفت هو عدد زيجاتها فقد تزوجت الفنانة نيللي 4 مرات ، كان أولها من المخرج حسام الدين مصطفى وتم الطلاق بسبب فارق السن بينهما .أما الزيجة الثانية فكانت من الموسيقار مودي الإمام ، لكن لم تستمر الزيجة طويلا بعد أن دبت بعض الخلافات بين الطرفين . الزيجة الثالثة كانت من رجل الأعمال خالد بركات ، حيث اعتزلت الفن وسافرت معه إلى انجلترا حيث عاشت سنتين قبل ان يتطلقا اما آخر زيجاتها كانت من رجل الأعمال عادل حسني لكن تم الطلاق لأنه كان يريد أن تترك الفن.
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