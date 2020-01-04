ميرنا وليد - بيروت - يعيش الفنان المصري ​أحمد سعد​ قصة حب جديدة لم يكشف عن تفاصيلها ولا عن هوية الإمرأة التي يحبها، مشيرا الى انه يشعر براحة نفسية وعلاقته مع الله اصبحت افضل، قائلا خلال حلوله ضيفا في برنامج "الجمعة في مصر"، على قناة MBC مصر : "اتعلمنا منقولش بقى.. ده أنا هحطها في علبة واقفلها عليها.. أو هروح جبال الألب واقفل عليها عشان محدش يشوفها، هي اختيار مختلف تماما تماما عن اللي فات، الموضوع ده خط أحمر ومش هقول تفاصيل أكتر من كده عنه".

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كانت هذه تفاصيل خبر من هي حبيبة أحمد سعد الجديدة؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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