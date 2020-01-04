داليدا خليل تكشف عن أجور الممثلات وهل تكون عروساً في 2020؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة ​داليدا خليل​ عن إنجازاتها هذا العام التي لخّصتها بفيلم مهراجة ومسلسل أسود، وعلى الصعيد الوطني بمشاركتها الفعلية في الانتفاضة اللبنانية من خلال تواجدها في الساحات مع الناس، أما على الصعيد الشخصي فاعتبرت أنّها كسبت بعض الأصدقاء الحقيقيين، واستغنت عن البعض الآخر من المزيّفين.

من ناحية أخرى قالت انها لا تتوقع ان تتزوج في العام الجديد على الرغم من ان لديها رغبة شديدة بالأمومة، لكنّ الظروف غير مناسبة في الوقت الحالي.

وتحدثت عن أجور الممثلات التي تزعم بعض الممثلات بأنها تتقاضاها مقابل تصوير أعمال درامية لبنانية محليّة، وقالت بأنّها مبالغ فيها، فالأرقام التي تتقاضها الممثلات متقاربة بشكل عام ولا يفوق المبلغ الـ 5000 دولار عن الحلقة التلفزيوينة الواحدة، أما ما يُحكى عن المبالغ الخيالية فغير صحيح.

تمنّت داليدا أن تحمل السنة الجديدة كل الخير لوطنها لبنان وللعالم العربي أجمع، أما على الصعيد المهني فقالت بأنها تبني أمالا كبيرة على مسلسلها الجديد "سرّ" الذي سيجمعها بالممثل السوري القدير بسّام كوسا وعدد من الممثلين اللبنانيين المحبّبين على قلبها، معتبرة أنّ هذا المسلسل سيشكّل نقلة نوعية لها في مسيرتها كممثلة بحسب ما تتوقع، كما تحدثت عن التغيير الكبير الذي سيطرأ على شكلها تماشيا مع الشخصية التي ستقدّمها.

وغنّت داليدا في الحلقة إلى جانب الفنان علاء زلزلي أغنية "سالمة يا سلامة" للفنانة العالمية الراحلة داليدا، كما أدّت رقصة مميزة إلى جانب الراقص المعروف مايك بولاديان. ورافق داليدا في الحلقة عدد كبير من نادي معجبيها، فملأوا الاستديو بنشاطهم ومحبتهم الصادقة لها، أما هي فشكرتهم على مبادرتهم.

في فقرة الاسئلة التفضيليّة، تمنّت داليدا تكرار تجاربها التمثيلية السابقة مع رامي عياش وزياد برجي، والأمر نفسه ينطبق على قصي خولي. كما رفضت مقارنة النجمتين سيرين عبد النور ونادين نجيم معتبرة أنهما نجمتان ولكل واحدة منهما إسمها ونجاحاتها. بين جوزيف عطية ونادر الأتات وصفت داليدا جوزيف بالصديق، أما بين كاظم الساهر ووائل كفوري، فضّلت داليدا كفوري لتصوير فيديو كليب.