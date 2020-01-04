زوجة المنتصر بالله تناشد الفنانين السؤال عنه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعاني الفنان المصري المنتصر بالله من أزمة صحية استمرت لسنوات، ابتعد فيها عن التمثيل والأضواء.

زوجة المنتصر بالله الفنانة المعتزلة عزيزة كساب قالت إن زوجها حالته تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية، ويقضي كل وقته في البيت ومع أحفاده الذين يهونوا عليه صعاب الحياة.

عزيزة قالت إن زوجها يتلقى من وقت إلى آخر اتصالات تليفونية للاطمئنان عليه وتكون عادة من الفنانة نادية لطفي أو رجاء الجداوي، وكذلك الفنان أشرف زكي.

زوجة المنتصر بالله أكدت أن ما يجعل زوجها حزين ان لا أحد يقوم بزيارته على الإطلاق، وناشدت الفنانين في مداخلة لها مع بسمة وهبة لبرنامج «كل يوم»، أن يقوموا بزيارته لإدخال السرور على قلبه.

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عزيزة كساب وجهت هذا الرجاء الخاص للفنان أحمد بدير، وأحمد آدم، وصلاح عبدالله، حيث أنهم من أصدقائه المقربين.

وقد انتشرت منذ عدة شهور شائعات عن وفاة الفنان المنتصر بالله حرص الناقد طارق الشناوي على نفيها من خلال حسابه الخاص، وخرجت زوجته ونفت الخبر بنفسها، وأكدت أن الطبيب يمنع وصول أي أخبار حزينة لزوجها، وأن مروجي الشائعات يجب ان يحاسبوا.

بدأ المنتصر بالله مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات وشارك في عدة أعمال سينمائية، أبرزها ضد الحكومة، ويا تحب يا تقب، والرجل الذي عطس، وغيرها من الأعمال.

أُصيب المنتصر بالله بجلطة في المخ عام 2007، وهو ما تسبب في ابتعاده بشكل كبير عن الفن منذ حينها.