عائشة بن أحمد تؤكد أنها حلمت بالعمل مع تامر حسني

القاهرة – لايف ستايل
أكدت عائشة بن أحمد عن مشاركتها في بطولة فيلم "الفلوس" لتامر حسني، أنها كانت تريد العمل مع تامر جدًا من فترة طويلة خاصة أن أفلامه لذيذة على حد وصفها.وتابعت: "اختلاف الدور كان من أهم الأسباب اللي خلتني اقدم على الخطوة دي بسهولة"، وأضافت عائشة بن أحمد: "من ساعة ما جيت مصر وانا بقدم أدوار مختلفة نسبيا لكن شبه بعض، لكن في فيلم الفلوس انا دوري مختلف تماما".
وأوضحت عائشة إن دورها مختلف في "الفلوس" من ناحية الشكل وتركيبة الدور، وعلاقتها بالأحداث والشخصيات، كل حاجة كانت كفاجئة للجمهور، وانا في مرحلة محتاجة اكون متنوعة في أدواري".
وقالت عائشة إن لديها خطوط حمراء في اختيار أعمالها، وأوضحت: "على عكس الجميع، خطوط الحمراء مش بس مشاهد الإغراء وما شابه، ولكن خطوطي الحمراء هي الورق والسيناريوهات السيئة او دور ملوش لازمة او مش إضافة للفيلم، أو دور سطحي او مكرر".
وقالت: "حتى لو الدور كوميدي وخفيف لكن لازم يكون فيه إضاقة"، وأضافت، "أنا مبحبش الاستسهال، بحب التحدي وتعلم كل ما هو جديد، وأي مجال محتاج ورش وتدريب".
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