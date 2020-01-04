محمد خيري يستقبل العام الجديد في دبي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا النجم محمد خيري إحدى أكبر حفلات رأس السنة في دبي، وقدّم باقةً مختارة من الأغاني الطربية والقدود الحلبية وسط تفاعل الجمهور الذي تنوّع من كلّ البلدان العربية، واستقبله بالتصفيق الحار فور اعتلائه المسرح.

وسبق حفل إستقباله للعام الجديد في دبي. حفل أحياه بليلة 28 ديسمبر في بلجيكا بحضور الآلاف من أبناء الجالية العربية الذين تفاعلوا معه رقصاً وغناءً حتى ساعات الصباح الأولى.

من جهةٍ أجرى، وفيما يخص نشاطاته الفنية، يستعد خيري مع بداية العام الجديد لإطلاق أغنية جديدة سيكشف عن تفاصيلها لاحقاً. وذلك بالتزامن مع تحضيره لسلسة حفلات في لبنان والخارج.

