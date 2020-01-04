مصطفى شوقي يتألق في 3 حفلات في "عيد الميلاد"

احتفل النجم مصطفى شوقي في رأس السنة مع جمهوره بـ3 حفلات دفعة واحدة، سجلت جميعها حضور كامل العدد، في أكبر فنادق القاهرة، حيث بدأ أولى حفلاته بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز، ثم راديسون بلو، وانتهى برويال ماكسيم بالاس كيمبنسكي. وأشعل شوقي الحفلات بأغنيته الشهيرة «ملطشة القلوب» بجانب «وحشتوني» التي تفاعل معها الجمهور، كما غنى عددا من أغانيه القديمة بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الزمن الجميل التي يعشقها الجمهور بصوته وطلبها منه.

وحقق المطرب الشاب مصطفى شوقي نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى “ملطشة القلوب” هذا العام، والتي طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني"، وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس.

يذكر أن أغنية “ملطشة القلوب”، حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة الى الان، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتعد أول أغاني ألبوم “فري ميكس 5″، والتي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.

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