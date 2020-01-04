كليب أغنية "عد الجمايل" لمليكة تحصد أول مليون مشاهدة

حصدت أغنية "عد الجمايل" للمطربة مليكة أول مليون مشاهدة على "يوتيوب " عقب طرحها بيوم واحد فقط. عد الجمايل" من كلمات الشاعر هانى عبدالكريم وألحان مدين وتوزيع طارق عبد الجابر. وقد تم تصوير الفيديو كليب الخاص بها تحت إدارة المخرج اللبنانى سليم الترك في أوروبا.. وقد اعتمد الترك في تصوير الفيديو كليب على تقنية "one shot"، وهى المرة الأولى التى تقدم تلك التقنية في عالم الفيديو كليب بعد تطبيقها في عدد من الإعلانات لكبرى الشركات العالمية.. وتعتمد فكرة الكليب على تصويره بالكامل بكاميرا متحركة لا تتوقف طوال أحداث الكليب.

وقد أبدت الفنانة مليكة سعادتها بطرح أحدث كليباتها "عد الجمايل" تزامنا مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2020 متمنية أن تنال الأغنية والفيديو الكليب إعجاب جمهورها.

وأغنية "عد الجمايل" هى إحدى أغنيات ألبوم مليكة الجديد الذى يحمل نفس الاسم، وانتهت من تسجيل كافة أغنياته خلال الفترة الماضية ويتضمن عشر أغنيات.

وتتعاون فيه مع عدد كبير من كبار الملحنين والموزعين الموسيقيين، بينما تولى الشاعر هانى عبدالكريم كتابة أغنيات الألبوم بالكامل، ومن الملحنين تتعاون مع كل من مدين ومحمد رحيم ، وليد سعد، ياسر نور، أحمد بركات، غريب، خالد تهامى، كما تتعاون مع الموسيقار الكبير حلمى بكر في إحدى أغنيات الألبوم، ومن الموزعين تعاونت مع كل من أحمد عادل، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، يحيى يوسف، إيهاب عبدالسلام، أكرم عادل، عمرو عبدالفتاح، مينو وأحمد عبدالسلام.

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