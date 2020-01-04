شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح الموسم الثانى بأيام قليلة.. مؤلفة You تبحث عن مكان لأحداث الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الموسم الثانى من مسلسل You الأسبوع الماضى، وحاز على إعجاب الكثير ممن شاهدوه حول العالم، ولم تعلن الشبكة المنتجة نيتفلكس، عن وجود موسم ثالث من العمل أو لا، ولذلك صرحت كاتبة المسلسل سيرا جامبل، عن بعض أفكارها حول الموسم الثالث لـ موقع " The Hollywood Reporter ".

وقالت جامبل "لقد تم وضع الكثير من الخطط للمحافظة على رواية القصة الأصلية، ودارالموسم الأول في نيويورك ، أما عن الموسم الثاني فـ دار فى لوس أنجلوس، ولذا فإننا نحضر للمكان الذي نود أن نذهب إليه فى الموسم الثالث، ونرغب فى أن يكون فى ضواحى أحدى المدن، ليكون معزول أكثر، بالإضافة إلى أن الشخصية الرئيسية ستكون أم لطفلة، ولكنها يكتشف أنها شخص أخر غير الذى يعرفه هو، وأعتقد أن أهم شيء في المشهد الأخير هو التأكيد على أن جو لا يزال جو بطريقة لن تكون رائعة بالنسبة لجو".

وأضافت جامبل " وسيكون على جو أن يتعلم أن ألا يستمر فى البحث عن الشخص التالي ليعلق آماله وأحلامه عليه، ولكن يبدو أنه سيقع في نسخة من نفس النمط.، وبالتأكيد لا يمكننى التأكيد على مسار الموسم الثالث، ولكننى من الممكن أن أكد أن الأمور لن تسير على نحو جيد لـ جو".

وأكدت جامبل ف حوارها أنها تريد أكثر من موسم، وليس الثالث فقط، حيث قالت "أنا لا أحب أبداً خلط الأشياء من خلال كونها محددة بطريقة أو بأخرى، لذلك سأقول أنه لا يزال لدينا الكثير من القصص، وأنا لست خافة أن أقول أننا يمكننا أن نتبع جو لعدة مواسم أخرى، ومع ذلك لا يمكننى تحديد ذلك، بسبب أنه مسلسل تليفزيونى، ويوجد الكثير منه على الشبكة، وهنالك أوامر لـ الانتهاء من العمل أو استكمال نجاحه، وذلك حسب سياسات الشبكة".

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المسلسل يدور استنادًا إلى رواية كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا التي تحمل نفس الاسم، حيث يدور مسلسل You حول قصة حب أثناء القرن الحادي والعشرين، عندما يتقابل مدير مكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شيء يقف في طريقه ليكون معها.

مسلسل You من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.

عرض الموسم الأول من مسلسل You في 9 سبتمبر من عام 2018، وحصل على تقييم 7.7 على موقع "imdb".