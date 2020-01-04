شكرا لقرائتكم خبر عن نادى السينما الأفريقية يعرض الفيلم الجابونى "ملاكم ليبرفيل" بالهناجر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 13 عرضا للفيلم الجابونى "ملاكم ليبرفيل" للمخرج أميدى باكوم نكولو من خلال نادى السينما الأفريقية، حيث سيكون العرض الأول له اليوم السبت 4 يناير فى تمام السابعة مساء بسينما الهناجر، ثم يعرض بقصر السينما بجاردن سيتى ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وعروض بـ 10 محافظات أخرى، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

يعرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 11 يناير بقصر الأنفوشي، ومركز الإبداع بدمنهور، وقصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة بورسعيد، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة المنيا، وقصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية، وقصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج كما سيعرض يوم الاثنين 28 يناير بقصر السينما بجاردن سيتى، وذلك بناء على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم أن يتم فتح فرع للنادى على أن تقام العروض فى الاثنين الأخير من كل شهر.

الفيلم التسجيلى الطويل "ملاكم ليبرفيل" من الجابون، وتدور أحداث الفيلم حول الشاب كريس الذى يتدرب بلا كلل على الملاكمة فى النهار، ويعمل حارساً لأبواب الملاهى الليلية فى الليل، وفى ذات الوقت، تدور معركة أخرى وهى الانتخابات الرئاسية، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائى فاروق عبد الخالق.

نادى السينما الأفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، ويعرض أفلامه بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية وبالتعاون مع محافظة الأقصر.