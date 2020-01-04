صور| داليا مصطفى في معبد فيلة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة داليا مصطفى مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت داليا في الصور داخل معبد فيلة من أسوان، وعلقت: "معبد فيلة". ويعرض للفنانة داليا مصطفى حاليا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

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