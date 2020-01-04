مروة ناجي تهنئ مصطفى حجاج بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مروة ناجي صورة تجمعها بالفنان مصطفى حجاج، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تهنأه فيها بعيد ميلاده.

وعلقت مروة على الصورة: "كل سنة وأنت دايما طيب يا أخويا وصديقي الغالي أوي، وعقبال مليون سنة كلهم نجاح وتألق كعادتك يا غالي، وعقبالك يوم ميلادك لما تنول اللى شغل بالك يا حنان".

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واحتفل الفنان مصطفى حجاج بعيد ميلاده يوم الأربعاء الماضي، إذ أنه من مواليد 1 يناير.

وطُرح للفنان الشاب مصطفى حجاج، 22 ديسمبر الماضي، "يا عم الزعلان روق" وهو تاسع أغاني ألبومه الأخير "هتزهزه"، عبر قناة الشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

وأغنية "يا عم الزعلان روق" من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، توزيع وموسيقى هاني ربيع، هندسة صوتية هاني محروس.