شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج رؤوف عبد العزيز: عمرو يوسف الأقرب فى الشكل لـ خالد بن الوليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج رؤوف عبد العزيز، مخرج مسلسل "سيف الله" عن سيرة الصحابى خالد بن الوليد، إن هناك سمات شكلية مشتركية بين الصحابى خالد بن الوليد والممثل عمرو يوسف، من حيث الطول والعرض وغزارة الشعر أو الشكل الجسمانى الخارجى بشكل عام، وحتى درجة البياض.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المختلف بين الصحابى الجليل والفنان عمرو يوسف هو لون الشعر، مؤكدا ان هذا الاختلاف سيعالج بالمكياج، واتضح ذلك فى البوستر الدعائى الأول للعمل.

واختتم عبد العزيز تصريحاته قائلا: فى النهاية هو ممثل ويمكن تشكيله للوصول إلى الشخصية، وبالنظر إلى من قدموا شخصية سيف الله المسلول من قبل تجد أن عمرو يوسف هو أقربهم للحقيقة.

وانطلق تصوير مشاهد المسلسل التاريخى الأضخم إنتاجاً فى مصر "خالد بن الوليد" – سيف الله المسلول، بطولة النجم عمرو يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، بعد تحضيرات استغرقت 4 أشهر كاملة، ما بين بناء ديكورات حقيقية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، والملابس التى صممت بشكل حرفى للغاية تتماشى مع الحقبة الزمنية مع الاستايلست حسن مصطفى، فضلا عن مواقع التصوير الخارجية فى الأردن ودول أخرى، من المقرر الأعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

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وقررت شركة سينرجى، المنتجة لمسلسل "سيف الله" بطولة النجم عمرو يوسف، الاستعانة بماكير عالمى من أجل شخصيات المسلسل المتعددة داخل الأحداث، لاسيما أن الحقبة الزمنية للمسلسل تتطلب مجهوداً كبيراً لكى تظهر بشكل محترف ودقيق، بالإضافة إلى التواريخ الديكورات ومواقع التصوير الحقيقية للعمل، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث من المقرر أن يصل الماكير خلال 48 ساعة، للبدء فى تجهيزات الشخصيات استعداد للتصوير.

وكان النجم عمرو يوسف قد خضع لتدريبات مكثفة على ركوب الخيل والضرب بالسيوف والأكشن وخوض المعارك فى الصحراء على يد متخصين أجانب، بالإضافة إلى تدريبات بدينة جسمانية لتظهر قوته فى شخصية "خالد بن الوليد" حيث أنه كان من أعظم المحاربين فى تاريخ الأسلام.

ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" بمثابة التعاون الثاني الذي يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا سويا نجاح الكبير بمسلسل قمر هادي بطولة النجم هانى سلامة، وهادى الجيار، ويسرا اللوزى.