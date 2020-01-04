إياد نصار وإنجي المقدم في جلسة تصوير "مُبهرة".. صور

إياد نصار وإنجي المقدم في جلسة تصوير مبهرة.. صور

السبت 4 يناير 2020

برز النجمان إياد نصار، وإنجى المقدم خلال الأعمال السينمائية والدرامية التى قدمها كل منهما خلال السنوات الأخيرة، فاستحقا أن يكونا بين نجوم الصف الأول من الفنانين أو الفنانات، فقد تنوعت أدوارهما فى السنوات الأخيرة، وأصبحا يختاران الأدوار الصعبة المعقدة، وهو ما جعلهم من النجوم المفضلين لدى الجمهور فى الأونة الأخيرة.



النجمان شاركا فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذى يعرض حاليا على قناة ON E، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

إياد نصار وانجى المقدم، خضعا لجلسة تصوير سويا، بتوقيع المصور خالد فضة، وقد امتازت جلسة التصوير بالشياكة، فقد ارتدى إياد بدلة سوداء بـ "ببيون"، فى حين ارتدت انجى فستانا أسود، وفى جلسة أخرى، ارتدى إياد "جاكيت" أبيض، وهو نفس اللون الذى ارتدته انجى.

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اياد نصار وانجى المقدم يشاركان فى فيلم "رأس السنة"، والذى استقر صناعه على عرضه فى جميع دور العرض بالسينمات يوم 6 فبراير المقبل، تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر، وقد انتهى مخرج العمل من تصوير المشاهد الخارجية منذ فترة فى مدينة الغردقة.

وكان الفيلم قد تعرض لمشاكل رقابية أدت إلى تأجيل عرضه لفترة طويلة، حيث تم تصوير الفيلم منذ فترة وتم تحديد أكثر من موعد لعرضه ولكن لم يحالفه الحظ من قبل، وتدور أحداثه حول طبقة معينة فى يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم.

فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد.

وانضم الفنان الأردنى إياد نصار لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.