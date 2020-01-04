شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى أبو العروسة.. محمد حاتم طبيب مساعد لـ أحمد رزق فى "بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الممثل الصاعد محمد حاتم خلال أحداث مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، دور الطبيب المساعد لرزق ويدعى "وسام" وهو طبيب لعوب، وفي نفس الوقت أب يواجه صعوبة في التعامل مع ابنه وتربيته، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم السبت على dmc، وكان "حاتم"، قد لمع فى مسلسل "أبو العروسة"، وجسد دور شقيق الفنان القدير سيد رجب، ثم شارك بعدها فى مسلسل "ممالك النار".

ويستعد رزق للسفر إلى مدينة أسوان الأسبوع المقبل لتصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "بخط الإيد"، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع، وبعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير، وتجمع المشاهد أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين، بالإضافة إلى 3 أطفال يجسدون أولاد أحمد رزق فى الأحداث، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل.

وكانت قد طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمي الدعائي لمسلسل "بخط الإيد" استعدادا لعرضه على قناة DMC ، واحتوى البرومو على مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه، بجانب بعض المشاهد الرومانسية والكوميدية المعروف بها النجم أحمد رزق .

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزي التي تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التي تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزي.

وكانت أخر أعمال محمد حاتم مسلسل "ممالك النار" والذي قدم فيه دور "جمال الكاتب"، وفيلم "لما بنتولد" الذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويواصل تصوير مسلسل "كل أسبوع يوم الجمعة"، كما ينتظر عرض مسرحية "ماما في فبراير" على مسرح الجامعة الأمريكية.