شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادهم فى يوم واحد.. شوف حوار إلهام شاهين ونادية لطفى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصادف اليوم 3 يناير عيد ميلاد كل من الفنانتين إلهام شاهين والفنان القديرة نادية لطفى، حيث نشرت إلهام شاهين "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام.

ووجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة إلى الفنانة القديرة نادية لطفى:"بحبك.. كل سنه و أحلى إنسانه و أعظم فنانة فى برج الجدى .. الجميلة الرقيقة القلب ناديه لطفى حبيبة قلبى طيبه و بخير و صحة يارب".

وقالت إلهام شاهين:"3 يناير ده يوم مميز..عيد ميلاد نادية لطفى اجمل جميلات السينما المصرية..وحبيبة قلبى يبقى ليا الشرف أنى أتولد فى نفس اليوم.. عشان أخد كل صفاتك"وأضافت:"أحبك وأتعلم منك شهامتك فى الحياة.. كل الحاجات ده أنا بقد أذاكرك واتعلم منك".





من جانب آخر، قالت نادية لطفى، أن الفنانة إلهام شاهين فى أول ظهور لها كانت موهبة مبشرة بأعظم ممثلة بأنه تكون شبيها الفنانة فاتن حمامة، ولكنها قدمت أعمال منفردة عنها، حيث استطاعت أن يكون لها شخصية مستقلة ودخلت فى العمل العام.

يذكر أن إلهام شاهين ظهرت مؤخرًا فى برنامج "عين" على قناة الحياة، وقالت فيه شعرت بالغيرة لأنها وجدت فى هوليود بأمريكا يقدمون فيلماً عن كليوباترا، مردفة: "معنديش أمل لأن الأفلام التاريخية تكلفتها كبيرة، وكان عندي أحلام إنه يترجم وللعالم كله".

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وعن فيلم "يوم للستات"، ذكرت أنه حالة خاصة له، ويمثل الفيلم رقم 100 لها، حيث كانت تحلم بأن تؤدى 100 فيلم، حيث حققت ما كانت تحلم به، بالإضافة إلى أن الفيلم يضم 10 نجوم مصريين كبار، وتحمست للفيلم فى حد ذاته، بخلاف دورها شخصياً، وتقدمه إيماناً لها بقيمة الفيلم، وخاصة ان رسالته جميلة وتدعو للحب والتسامح والخروج للحياة، ويدعو للجمال وبه إنسانيات كبيرة.

وكشفت إلهام شاهين ،عن أخر أعمالها، وهو فيلمها "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس وبدأت النجمة إلهام شاهين تصوير مشاهدها فى فيلم "حظر تجول"، منتصف شهر أكتوبر فى الديكورات الخاصة بالعمل، وتدور أحداث الفيلم حول أم، تجسد دورها الفنانة إلهام شاهين، يتم احتجازها مع ابنتها، وتلعب دورها الفنانة أمينة خليل، فى مكان ما أثناء حظر التجول، وتعيد الأم اكتشاف علاقتها بابنتها منذ تلك الواقعة.

فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، والفلسطينى كامل الباشا، وجار ترشيح باقى الأبطال المشاركين فى بالعمل.

وهذا العمل يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غيابها حوالى 3 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "يوم للستات" الذى شاركت فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية.