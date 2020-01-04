شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون بيشع "كهربا" فى أولى ملامح شخصيته الخارقة المقبلة Black Adam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح الممثل العالمي دوين جونسون، الستار عن بعض الرسوم والأنيمشن الخاصة بشخصية ضمن الأبطال الخارقين القادمة والتي سيجسدها في فيلم Black Adam الذي سيشارك به الأبطال الخارقين لعالم مارفل DC الجديد.

ونشر جونوسن مقطع فيديو لشخصيته الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، ليشكر القائمين على الشخصية بعد ان كشفوا عن أولي ملامحها، بالإضافة إلى الاعلان عن توقيت عرض الفيلم المقرر له 22 ديسمبر عام 2021.

ويعرض لـ جونسون حالياً فيلم الإثارة والكوميديا Jumanji: The Next Level، بمشاركة النجم العالمي كيفن هارت، والذي اقترب من تحقيق النصف مليار دولار خلال سباق شباك التذاكر منذ عرضه الأسبوع الاول من شهر ديسمبر في دور العرض السينمائي.

Advertisements

ووصلت تكلفة ميزانية فيلم Jumanji: The Next Level، إلى حوالى الـ 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 19 مليونا و400 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و300 مليون دولار حول العالم.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح فى عام 2017، وشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم دوين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.