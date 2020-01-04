شكرا لقرائتكم خبر عن "قماح 2020".. محمد قماح يكشف خطته فى طرح ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد قماح خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن خطة طرح أحدث ألبوماته، والذى يحمل عنوان "قماح 2020" بقوله : استقررنا على طرح أغاني الألبوم، حيث سيتم طرح سينجل كل أسبوع، وذلك عبر موقع يوتيوب بالإضافة لعدد من الإذاعات المختلفة".

وأكد قماح أنه انتهى من وضع كافة اللمسات النهائية على أغاني الألبوم، مؤكداً أنه يحمل العديد من المفاجآت، وأوضح أنه لم ينته بعد من الاستقرار على الأغنية الذي سيقوم بطرحها على طريقة الفيديو كليب، وأضاف : "فضلت الانتظار حتى طرح أغاني الألبوم وافضل أغنية ستلاقي إعجاب الجمهور سأقوم بتصويرها فيديو كليب".

يذكر أن قماح سبق وطرح عام 2019، البوم حمل اسم "ليالى زمان"، وقد طرحه فى الأشهر الأولي من العام الماضي 2019، وتضمن وقتها ثمانية أغانٍ متنوعة جمعت ما بين الألوان الموسيقية المختلفة، ثم طرح بعدها أكثر من أغنية سينجل خلال عدة مناسبات منها أغنية باسم "حج حجيجه بيت الله"، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وقبلها طرح بالتوازي مع بدء شهر رمضان أغنية باسم "شهر الصيام"، من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت.

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وكان قماح قد أكد أن الأغانى السينجل باتت أفضل طريقة يتواصل بها المطرب مع جمهوره، وبالتالي صار أغلب المطربين يقوموا بطرح ألبوماتهم بتلك الكيفية مفضلينها عن طرح أغاني الألبوم بالكامل دفعة واحدة.