بسمة بوسيل تنشر صورا مع أسرتها في "دبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، جمهورها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور تجمعها بأسرتها، خلال رحلتها لـ"دبي".
وظهرت بوسيل مع أسرتها في الصور داخل إحدى الحدائق المشهورة في دبي، وعلقت: "الحب هو سر كل شيء في هذا العالم.. وقت العائلة".
ومن ناحية أخرى، احتفلت بسمة مع زوجها تامر حسني بعرض فيلم "الفلوس"، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من: خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وعدد من الفنانين.
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