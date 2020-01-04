بـ"العباءة".. روجينا تنشر صورة من المسجد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بصورة جديدة لها، خلال تواجدها بالمسجد النبوي الشريف من المملكة العربية السعودية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت روجينا في الصورة بـ"العباءة" والحجاب من داخل المسجد، وعلقت: "الروضة الشريفة، اللهم اجمعنا بسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، في اليقظة والمنام، سرا وعلانية".

وكانت الفنانة روجينا توجهت مع أسرتها، النقيب أشرف زكي زوجها وابنتيهما إلى المملكة العربية السعودية، لتأدية مناسك العمرة.

جدير بالذكر أن روجينا تشارك الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد "البرنس"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، ويشارك فيه الفنانة نجلاء بدر، والفنانة نور اللبنانية، والفنان عبدالعزيز مخيون، والفنان أحمد زاهر، والفنان إدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.