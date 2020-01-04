نادر حمدي يكشف عن عمل فني مع الهضبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الموزع الموسيقي نادر حمدي عن تعاون جديد بينه وبين الهضبة عمرو دياب، ولاعب الجيتار أحمد روكيت. ونشر حمدي صورة تجمعهم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :"قريبا". وعلق الفنان محمد نور على الصورة: "حبيبي يا نادر.. مبروك".

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