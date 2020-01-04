مي عمر في لندن ولوك سوسن بدر..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية خلال رحلتها لـ"لندن"، وعلقت: "طقس لطيف".

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، وعلقت: "وأخذت تفكر وتفكر، تابع صورة غد لتعرف ما الذى كانت تفكر فيه".

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل من اللون الأحمر، خلال حفلتها الأخيرة.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس باللون الأسود.

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درة

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بتنورة قصيرة.

سوسن بدر

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"لوك" جديد، ومكياج هادئ.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل مطرز من حفلتها الأخيرة.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية وشعر أصفر.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر" من اللون البيج.