شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم نابلسى يشارك فى مهرجان المجاز بالشارقة بحفل غنائى نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب الأردنى أدهم نابلسى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المجاز بالشارقة بالإمارات، يوم الجمعه الموافق31 يناير الجارى، ومن المقرر أن يقدم أدهم عددا من أغانيه التى اشتهر بها، وأبرزها "هوى الحب" و"نسخة منك"، و"شدنى غمرنى"، مشتاق، وغيرها من الأغانى المميزة التى قدمها نابلسى خلال الفترة الماضية.

وتستمر فعاليات مهرجان "هلا بالمجاز"، التى يستضيفها مسرح المجاز، حيث هناك أمسية أخرى يحييها ألفنان الأردنى عمر العبدالات، والفلسطينى محمد عساف على مسرح المجاز بالشارقة، يوم الجمعة 10 يناير الجارى.

وسجل أدهم خلال ألفترة الماضية، أغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على يوتيوب، كما أحيا حفلين مؤخرا أدهم نابلسى الأولى حفلا غنائيا فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية فى السعودية ، بمشاركة المطربة كارمن سليمان وموسى، والحفل الثانى كان ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية برئاسة تركى آلِ الشيخ.

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يذكر أن أدهم نابلسى مغنى أردنى من أًصل فلسطيني، ولد فى الأردن عام 1993، هو الابن الأصغر فى عائلته، ولديه أخت وأخين أكبر منه وينتمى لعائلة فلسطينية الأصل، وشارك فى برنامج اكتشاف المواهب الغنائى " اكس فاكتور"، وانطلق بعدها نابلسى فى عالم الغناء، وقدم العديد من الاغانى الناجحة وأبرزها أغنية "هو الحب" التى تخطت 120 مليون مشاهدة على "اليوتيوب".

ويشار إلى أن "مسرح المجاز" نجح فى ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الإمارة باستضافته مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين، بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربى محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية وألفنان الإماراتى حسين الجسمي، وألفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّ من السوبر ستار راغب علامة، ومحبوب العرب محمد عساف، وألفنان الكويتى نبيل شعيل، وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والنجم العراقى ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.