إلغاء حفل سيلين ديون فى لبنان

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت لجنة مهرجانات “بيبلوس” الدولية عن إلغاء حفل للنجمة والمطربة الكندية، سيلين ديون، والذي كان مقررا، في الصيف المقبل 2020 بلبنان.
لجنة المهرجان نشرت في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أنه نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها لبنان، فإن اللجنة وسيلين ديون قررا إلغاء الحفل الذي كان مقررا له في 31 يوليو المقبل.
وذكرت اللجنة في بيانها أن هناك إجماعا بين لجنة مهرجانات “بيبلوس” الدولية وإدارة أعمال الفنانة العالمية، سيلين ديون، على قرار إلغاء حفلها في 31 يوليو المقبل، في واجهة بيروت البحرية، وكانت الصفحة الرسمية لمهرجانات بيبلوس الدولية قد نشرت في شهر سبتمبر الماضي، إعلانا ترويجيا جاء فيه: “أراكم قريبا في بيروت، سيلين”.
وكانت النجمة سيلين ديون قد احتفلت، مؤخرا بالكريسماس بصورة لها وهى ترتدى ملابس بابا نويل، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، معلقة عليها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، قائلة: أعيادا سعيدة للجميع! أتمنى لكم جميعًا السلام والوئام ولحظات لا تنسى مليئة بالحب والضحك.
وعلى جانب أخر، تعرضت النجمة ومطربة البوب الكندية سيلين ديون، لسخرية من متابعيها على مواقع التواصل، وجاء ذلك بعد نشرها لصورة على حسابها الرسمي على موقع انستجرام وهي بجانب شجرة أعياد الكريسماس.
صحيفة الديلي ميل نشرت الصورة التي نشرتها سيلين لنفسها، وقد تلقت كم كبير من السخرية، بسبب حذائها الذي كان ذو تصميم غريب.
ووصف الساخرون من سيلين ديون، من وصف الحذاء وكأنه دجاجة مطاطية كانت ترتديها سيلين ديون ولا تتناسب مع هذا المشهد وهذه المناسبة.
وبعد أول أسبوع من طرحه، شهد ألبوم النجمة سيلين ديون الجديد تراجعا كبيرا في ترتيبه بقائمة مجلة بيلبورد للألبومات الـ 200 الأعلى تحقيقا للمبيعات خلال الموسم الحالي.
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