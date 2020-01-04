بعد ريم البارودي وسمية الخشاب.. أحمد سعد يعلن ارتباطه ويكذّب ادعاءات طليقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أزمة كبيرة عاشها الفنان المصري أحمد سعد إثر طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، وتبادل الثنائي تصريحات متناقضة.

سعد صرح مؤخرا أنه يعيش قصة حب جديدة مع فتاة، ورفض أن يذكر أي معلومات عنها، أو حتى يقول إن كانت من خارج الوسط الفني ام من داخله.

الفنان المصري قال أثناء تواجده في برنامج «الجمعة في مصر»، إنه سيكون حريصا هذه المرة ان يضع سياجا من السرية حول ارتباطه، حتى لا يقع في أي مشكلات.

أما عما قالته سمية الخشاب عن ضربه لها وفقدانها «الطحال» بسببه، نفى سعد كل ما قالته سمية، وأكد أنه لا يعرف شيئا عن طحالها.

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وأضاف أحمد سعد قائلا: «انا اتربيت على احترام المرأة وتقديرها ونبذ العنف ضد اى انسان واذا شاهدت قطة تتعرض للضرب اشعر بحالة من الحزن وانهار من البكاء».

أحمد سعد استمر ارتباطه بالفنانة ريم البارودي لسنوات، ولكنه فاجأ الجمهور بزواجه من الفنانة سمية الخشاب، ثم خرجت ريم لتؤكد أن سعد كان زوجها، وأن سمية خطفته منها.

ارتباط سمية وأحمد سعد استمر لعامين، ثم أعلن أحمد سعد طلاقه منها، وقالت سمية إنها سترفع ضده دعوى خلع، وأنه وقف ضد نجاحها ويغار منها.

ثم خرج أحمد سعد ليتهم سمية بسرقة شقته، واستيلائها على أمواله، فردت عليه الفنانة باتهام آخر وأكدت أنه اعتدى عليها بالضرب وأصابها إصابة بالغة أجبرتها على الخضوع لعملية جراحية واستئصال “الطحال”.