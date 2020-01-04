إسراء عبدالفتاح بوزن زائد في أحدث ظهور مع ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية إسراء عبدالفتاح جمهورها في صورة جديدة لها مع ابنتها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إسراء علقت على الصورة وكتبت: «كل عام وأنتم بخير»، بينما ظهرت في الصورة وهي تحمل طفلتها الصغيرة، والتي كانت ترتدي ملابس بابا نويل.

الفنانة المصرية التي أنجبت ابنتها منذ حوالي الشهر مازالت تعاني من زيادة وزن كبيرة، ولم تستطع بعد أن تتخلص من هذا الوزن الزائد الذي حصلت عليه نتيجة الحمل.

جمهور إسراء عبدالفتاح تمنى لها عاما جديدا سعيدا، بينما لاحظ الجمهور أيضا أنها اكتسبت وزنا زائدا.

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نجمة «مسرح مصر» تزوجت من الفنان الشاب حمدي الميرغني، بعد أن تعرفت عليه أثناء العروض المسرحية، وحضر زفافهما كل نجوم مسرح مصر والفنانين، وشهد على عقد الزواج الفنان أشرف عبدالباقي.

إسراء أعلنت عن حملها أثناء تواجدها في الحرم منذ شهور قليلة، حيث نشرت صورة لها، وظهرت ببطن منتفخ، وطالبت كل الجمهور بالدعاء لها.

ومنذ أسابيع قليلة أعلن الفنان حمد الميرغني وصول ابنته، وأطلق عليها اسم «تمارا»، وتلقى التهاني من قبل الجمهور.

أما عن معاناته مع الأبوة، قال: “أنا مبنمش أنا مخلف أول طفلة سينسور.. أقول بس أنا هنام تتفتح في العياط.. أقعد عادي صاحي ألاقيها هادية.. قالوا لي أول أسبوع بس.. وبعدين اكتشفت إن ده على طول».