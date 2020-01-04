ريهام عبدالغفور في لقطة طريفة مع نجلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريهام ظهرت في الصورة وهي تحتفل برأس السنة مع نجلها الأكبر «يوسف»، والذي كان يحملها على ظهره، وكتبت الفنانة معلقة: «اللهم إني أستودعك أولادي يا من لا تضيع عنده الودائع».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، واندهش البعض من أن ريهام لديها طفل في سن الشباب، كما عبر عدد من أصدقاء ريهام الفنانين عن إعجابهم بالصورة ومنهم الفنانة نهى عابدين.

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يذكر أن الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها الأول ووالد ابنها “يوسف” بسبب الخيانة، وبعده تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت منه طفل.

ريهام فاجأت محبيها منذ فترة وبدأت في نشر صورها مع نجلها الأكبر، والذي يفوقها طولا، مما سبب صدمة لعدد كبير من جمهورها.

وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، والذي تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن مسلسل إيطالي.

والعمل من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، أحمد داوود، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني منه في رمضان المقبل.