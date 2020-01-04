لحظات رومانسية تجمع كاميلا كابيلو وشون مينديز في الشارع.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للمطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة كاميلا كابيلو، وذلك برفقة حبيبها المغني الأمريكي شون مينديز أثناء تجولهما في مدينة تورنتو الكندية.

النجمة العالمية كاميلا كابيلو، ظهرت وهي ممسكة بيد شون مينديز في لقطات رومانسية بعد مرور أشهر على إعلان ارتباطهما.

ودخل الثنائي الشهير في علاقة عاطفية بعد أن قدما سويا ديو أغنية Senorita التي تجاوزت الـ 500 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب في زمن قياسي.

وكانت كاميلا كابيلو، مرتبطة بشاب من خارج الوسط الفني يدعي ماثيو هوسي، وانفصلا منذ أشهر بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف، بينما شون مينديز كان على علاقة بهايلي بالدوين المتزوجة الان من المغني الكندي جاستين بيبر.

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وعلى جانب أخر، فقد قادت كاميلا كابيلو عرضًا غنائيا مع شون مينديز، مؤخرا، حيث قام الاثنان بأداء أغنيتهم الرائعة “Señorita”، وكما توقع العديد من معجبيهم، قام الثنائي الديناميكي بتسخين المسرح، كما كانا يتباهيان ببعضهما البعض، وفي بعض الأوقات، كان مينديز البالغ من العمر 21 عامًا، يلتف حول صديقته وهي تتكئ عليه.

وكانت كاميلا، البالغة من العمر 22 عامًا، ترتدي فستان أحمر مثير، في حين ارتدى مينديز سترة سوداء وبنطال، واختتمت كاميلا عرضها بأروع ما يمكن.

وأصبح الحفل أكثر روعة، حيث عرضت كاميلا أيضًا مقطع الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة “Living Proof”، وقد كشفت كاميلا أيضًا، أنها ستغني الأغنية الناجحة من ألبومها الرومانسي المتوقع، خلال الحفل.

بعد كل شيء، أغنية “She Loves Control” هي الحدث الصاعد لهذا الحفل، حيث صعدت من أدائها بالتأكيد، عن أدائها في حفلAMAs 2018.