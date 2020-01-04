كاتى بيري تتصدر غلاف Vogue India بفستان من المخلفات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصدرت النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري، غلاف مجلة Vogue India، وذلك بفستان مصنوع من مواد معاد تدويرها، وأجرت المجلة لقاء صحفي مع النجمة العالمية التي تحدثت فيه عن مرورها بحالات اكتئاب شديدة وقيام خطيبها اورلاندو بلوم بمساعدتها لتخطي تلك المرحلة من حياتها.

النجمة العالمية كانت قد قررت تأجيل حفل زفافها على أورلاندو بلوم، وهو ما تسبب في العديد من التساؤلات بين محبى كاتى وبلوم اللذين تربطهما قصة حب قوية منذ فترة طويلة.

وكان موقع جوسيب كوب، قد أشار إلى أن تأجيل كاتى زواجها من أجل إنجاب طفل فى البداية هى قصة كاذبة تماما وملفقة، ولا توجد خطة لحمل كاتى بيري أولا .

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وبدأت الشائعة بنشر موقع ” Life & Style ” تقريرا يؤكد أن كاتي بيرى وبلوم قد أخرا حفل زفافهما، حيث زعم الموقع أن المغنية الشهيرة تريد أن تنجب طفلا قبل الزفاف، ولا تريد أن تكون حامل عند إقامة الحفل فهى تحلم بهذا اليوم و تريد أن تبدو مدهشة كعروس.

وكان أخر أعمال كاتي بيري، كليب جديد يحمل اسم ” Cozy Little Christmas “، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب”، والكليب من إخراج واتس ومن إنتاج جاك وينتر وتارجا سهيون .

وحقق كليب ” Cozy Little Christmas “، أكثر من 14 ملايين مشاهدة على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب”.