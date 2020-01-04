شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "عطل فني" يلتقطون سيلفي قبل عرض مسرحيتهم ضمن فعاليات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان شيكو، على التقاط صورة سيلفي من أمام مسرح "بكر الشدي" من منطقة البوليفارد في العاصمة السعودية الرياض، المقرر عرض مسرحيته "عطل فني" فيها ضمن فعاليات موسم الرياض، بصحبة الفنان أكرم حسني والممثل هشام ماجد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب قائلاً "جاهزين يا رياض، شتاء الرياض".

ومن المقرر بدء عرض مسرحية "عطل فني" يوم 8 يناير ولمدة 5 ليال لتنهى العروض يوم 12 من نفس الشهر، على مسرح بكر الشدي، البوليفارد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى، حيث تم الانتهاء من البروفات بالقاهرة والتي استمرت طوال الأسابيع الماضية بشكل مكثف قبل السفر الى السعودية.

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

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هشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى.

يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.