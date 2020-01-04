شكرا لقرائتكم خبر عن سارة رافيرتى تعود من جديد إلى الموسم الـ 16 من Grey’s Anatomy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ABC عن عودة الممثلة الأمريكية " سارة رافيرتي "، التى لعبت دور "دونا"، فى جميع المواسم السابقة من المسلسل الطبى الأشهر " Grey’s Anatomy "، من جديد، إلى الموسم السادس عشر من العمل، وذلك عند عودته من التوقف الشتوى، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tv series finale"، ولكن هذه المرة ستظهر رافيرتي لأول مرة في الحلقة التى ستعرض يوم 30 يناير الجارى، فى دور جديد وهى "سوزان" ، مريضة تأتي لـ جراي سلون لإجراء عملية روتينية، ولكن يحدث لها بعض المضاعفات التى تحير الأطباء.

وكما كانت قد أعلنت شبكة ABCأنها طلبت حلقات إضافية للموسم الخامس عشر من المسلسل الطبي الأكثر شهرة " Grey’s Anatomy"، ومن المقرر بدء عرض الحلقات الجديدة من يوم 17 يناير الجارى.

وطلبت شبكة ABC ثلاث حلقات أخرى للموسم 15 من Grey’s Anatomy، ليصل إجمالي الموسم إلى 25 حلقة، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale"، ويلعب دور البطولة في الدراما الطبية الشهيرة منذ فترة طويلة نجوم إيلين بومبيو وجوستين تشامبرز وتشاندرا ويلسون وجيمس بيكينس جونيور وكيفين ماكيد وكيم رايفر وجيسي ويليامز وكاترينا سكورسون.

Advertisements

والمسلسل ينتمى لفئة الدراما الطبية، ويعتبر من المسلسلات الأعلى مشاهدة فى الولايات المتحدة وحاز على العديد من الجوائز، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم إلين بومبيو، باتريك ديمبسى، ساندرا أوه، كاثرين هيجل، جوستن شامبيرس، جيمس بيكنز، شاندرا ويلسن.

قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول ميريديث جراى التى تبدأ العمل فى أحد المستشفيات جنبًا إلى جنب مع طبيب الأعصاب ديريك شبيرد، الذى تقع فى حبه على الفور، لكنها لاحقًا تكتشف أنه متزوج بالفعل من امرأة أخرى، وبالتوازى مع الخط الدرامى الخاص بجراى، تختلط حياتها اليومية فى العمل على المستوى المهنى والشخصى بعدد كبير من الأطباء والمتدربين مختلفى الطباع.