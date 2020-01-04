شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد لـ مي حلمي: ربنا يعوضنا خير وذرية صالحة بإذن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب محمد رشاد عن خبر صدم جمهوره، وهو ما يتعلق بزوجته الإعلامية مي حلمي بعد مرورها بأزمة صحية داخل أحد المستشفيات، حيث نشر صورة جمعته بزوجته، وعلق فى إشارة إلى إجهاضها قائلا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتى كويسة اللى راحوا ييجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".





وعقد المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى قرانهما فى سرية تامة فى مارس 2019، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذى أقيم فى أكتوبر من عام 2018.

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وكان المطرب محمد رشاد انتهى من تصوير كليب جديد بعنوان "لا بسيطة"، من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومكساج ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوي، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة، ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها نبيل مكاوى مع محمد رشاد، حيث تعاون الاثنان سابقًا فى كليب رشاد الأخير "دلع"، من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وتم تصوير فيديو كليب جديد في منطقة المنصورية.

ونشر محمد رشاد مؤخرًا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على Instagram ظهرا فيها وهما يقفان أمام البحر وكتب: "أكتر حاجة بحبها فيكى طبعا دا غير إنى بحب كل ما فيكى الأوقات والذكريات اللى بتحبى تاخديها فى حياتنا زى المكان دا هنفضل كل مرة مسافرين وراجعين على الطريق نقف ونتصور عنده وحتى لو موقفناش بس بقى بيربطنا بيه ذكرى وصورة لينا سوا مع بعض.. بحبك من جوا قلبى يا كل قلبي".

يذكر أن محمد رشاد طرح خلال الفترة الماضية أغنيتى "دلع"، و"إحساسى" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.