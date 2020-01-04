شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا .. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم مدحت صالح حفلا غنائيا ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، وذلك بعد غد الاثنين على المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم الفنان مدحت صالح باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفنى، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاى على نفسك"، "قلب واحد"، و"ثلاث سلامات" فضلا عن أغانى ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذى يضم أغانى "زى مانت عايز"، "عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

ويستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية جديدة، وهى ضمن أحداث فيلم "الحوت الأزرق"، والأغنية من كلمات إبراهيم عبد الفتاح، وألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى باسم سعيد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب، ومن بطولة أحمد سلامة، وأحمد صيام، وعماد رشاد، ونرمين ماهر، وندي بهجت، وراندا البحيري، ومن تأليف أسامة حسام الدين، وإخراج علاء مرسى.

من ناحية أخرى طرح مدحت مؤخراً كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى صرح بأن الكليب واقعى وبه جزء درامي لتحفيز الشباب على عدم اليأس، وأهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفي تسكتي" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد، وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية.