اليوم.. بدء عرض مسلسلي "بخط الإيد" و"الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يبدأ اليوم عرض مسلسلين من إنتاج شركة سينرجي، هما "بخط الإيد"، بطولة الفنان أحمد رزق، ومسلسل "الأخ الكبير" بطولة الفنان محمد رجب.

وكشفت قناة "Cbc" عن عرض مسلسل "الأخ الكبير"، اليوم 4 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما يعرض مسلسل "بخط الإيد" علي شاشة"Dmc"، أيضا، اليوم 4 يناير، في تمام الساعة الثامنة.

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مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، إخراج شيرين عادل.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز.