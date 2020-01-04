أحمد سعيد عبدالغني ينشر صورة مع ابنته: "ملكتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد سعيد عبدالغني صورة مع ابنته لي لي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر أحمد مع ابنته في الصورة وهما يلعبان، وعلق: "ملكتي". تزوج أحمد سعيد عبد الغني عام 2013، ولديه ابنة واحدة سمها "لي لي". يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبدالغني مسلسل "ضد مجهول"، بطولة غادة عبدالرازق، وحنان مطاوع، دياب، روجينا، فراس سعيد، ومن إخراج طارق رفعت.

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