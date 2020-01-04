حفل عبادي الجوهر بمشاركة أصالة يشعل التريندات

أشعل الفنان عبادي الجوهر، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وقال الفنان عبادي الجوهر، خلال الأمسية التي أحياها على مسرح الفنان أبو بكر سالم في البوليفارد في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، بأن ليلة تكريم عبادي هي تتويج لمسيرة 50 عامًا تشكر عليها هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي ال

الشيخ.وأضاف الجوهر أن هذا التتويج هو محبة الجمهور ودعمه الدائم لعبادي مثمنًا للحضور وقتهم، وأنه خلال الخمسين عامًا الماضية حرص على احترام ذوق وأسماع جمهوره ومحبيه.وحضر الحفل، أكثر من 8 آلاف شخص بالطاقة الاستيعابية القصوى، استمعوا إلى عدد من الأغاني المميزة للفنان، وشاركت الفنانة أصالة في حفل تكريم الفنان عبادي الجوهر بعدد من الأغاني.وكشف رئيس هيئة الترفيه، المستشار ‎تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، عن قصة طريفة مع الفنان عبادي الجوهر، في ليلة خطوبته، حيث روى القصة خلال حفل الجوهر في شتاء الرياض.وأوضح تركي آل الشيخ، أن حفل خطوبته كان على شرف الفنان عبادي الجوهر، ليقول ضاحكًا أنهم لم يتمكنوا من إكمال الحفل لوجود الجن بينما طلب من الجوهر غناء "نالت على يدها" ليزيد بن معاوية على العود.