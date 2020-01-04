تعرف على أفضل ما أنتجته السينما الأسيوية في عام 2019

اعتدنا على مشاهدة الأفلام الأمريكية وتقييمها والبحث عن أحدث ما تنتجه السينما الأمريكية لمشاهدته، لكن إستمتاعنا بأنتاجات هوليوود لا تمنع أن نتعرف على نماذج أخرى من السينمات العالمية وتعد السينما الكورية من أنواع الأفلام التي ينصح بأن توليها بعض الإهتمام، فإذا كانت هذة هي المرة الأولى التي تفكر فيها في مشاهدة أفلام كورية أو صينية فإليك تلك القائمة بأفضل ما أنتجته السينما الأسيوية لهذا العام.

فيلم Innocent Witness

على الرغم من تصنيف الفيلم كفيلم أثارة وعلى الرغم من الحدث الأساسي الذي يدور الفيلم في فلكه وهو التحقيق في جريمة قتل وهل هي فعلًا جريمة قتل كما تصر الشاهدة أم

حادث أنتحار، إلا إن الفيلم أبعد من ذلك بكثير فهو عن أطفال التوحد وما يعانوه من عدم فهم المجتمع لهم وعدم إستيعاب قدراتهم الخاصة التي قد تكون أفضل من قدرات الأشخاص الطبيعيين، يتطرق الفيلم ايضًا للتغييرات التي تطرأ علينا بسبب المجتمع والذي في أحيان كثيرة يجعلنا نحيد عن مسار أردناه منذ زمن بعيد وحددناه لأنفسنا سلفً، فالفيلم تجربة إنسانية قبل إي شيء يستحق المشاهدة والتأمل.

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فيلم Parasite

الفيلم الحاصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان، وعلى الرغم من الطابع الكوميدي الذي يتبناه

الفيلم منذ الدقائق الأولي ألا إن الفيلم يحمل مضمون أكثر جدية مما يبدو عليه، فالفيلم عن عائلة عاطلة عن العمل تعيش في قبو، بفضل تمكن ابنهم من الحصول على وظيفة لدى عائلة ثرية عن طريق إيهامهم بأنه مدرس، تبدأ العائلة في التسلل واحد تلو الأخر لمنزل الأسرة الثرية عن طريق الحيلة ليظنوا أن أخيرًا قد ضحك لهم القدر ولكن يتفجأوا بالسر الذي أخفته مدبرة المنزل السابقة والتى تقلب حياتهم للجحيم.

فيلم The Wandering Earth

إذا كنت من محبي أفلام الخيال العلمي وثيمة دمار الأرض في المستقبل سوف تحب هذا الفيلم، The Wandering Earthفيلم صيني، تم تقييم الفيلم على موقع IMBD ب6/10. تدور أحداث الفيلم حول محاولة الخروج بالأرض من النظام الشمسي وبعد أن يعتاد الناس على الحياة تحت الأرض يحدث زلزال يتسبب في تدمير الأرض.