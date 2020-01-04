ميرنا وليد - بيروت - لم يتوقع كل الحاضرين في الحفل الذي أحياه الفنان البرازيلي ​جوليان سيزار​ أن يحدث معه ما حدث، وأن تتحول سهرة رأس السنة الى حادثة مؤسفة.

وفي التفاصيل أنه وأثناء قيام الفنان جوليان سيزار بتقديم أغنياته على المسرح في حفله الذي أقيم في جنوب البرازيل تعرض لأزمة قلبية حادة، وسقط على الخشبة، وتبين بعد وقت قليل أنه قد توفي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر لحظة سقوط سيزار على المسرح، في وقت لم يتمكن المسعفين من مساعدته ومعالجته بشكل سريع لنقله الى المستشفى.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فنان برازيلي على المسرح خلال إحيائه حفلاً موسيقياً..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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