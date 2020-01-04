4 أغنيات جديدة يراهن عليها ماجد المهندس في "شهد الحروف"

ميرنا وليد - بيروت - يتعاون الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ لأول مرة مع الموسيقار طلال في عمل جديد بعدما انتهى المهندس من تسجيل ألبومه الجديد "شهد الحروف"، والذي يتضمن عشر أغانٍ من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف ​خالد أبو منذر​.

وأكد الفنان ماجد المهندس في بيان، عن امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم 4 أغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى أنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى عند سماعه كلماتها وألحانها. وعبّر عن تفاؤله بالعمل الجديد.

ومن المتوقع أن يطرح أول 4 أغنيات من ألبومه خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتبعها باقي أغاني الألبوم.

الأغنيات الأربع التي تم طرحها، من ألحان الدكتور طلال، وهي "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدر بن عبدالمحسن، "لحظة هواي" كلمات دايم السيف.

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