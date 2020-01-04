ميرنا وليد - بيروت - بعدما اتهمته بأنه تسبب في اصابتها بوعكة صحية استلزمت استئصالها للطحال، رد الفنان المصري ​أحمد سعد​ على ادعاءات طليقته الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​.

وخلال حلوله ضيفاً على برنامج "الجمعة فى مصر" الذي تقدمه الاعلامية ياسمين سعيد، قال أحمد سعد: "انا لا اعلم شيئاً عن فقدان سمية الخشاب لطحالها وان كل ما قالته غير صحيح".

وأضاف: "انا اتربيت على احترام المراة وتقديرها ونبذ العنف ضد اي انسان واذا شاهدت قطة تتعرض للضرب اشعر بحالة من الحزن وانهار من البكاء".

يذكر ان سمية الخشاب انفصلت عن أحمد سعد في العام الماضي واشتعلت أزمة تصريحات بينهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعدما اتهمته بأنه سبب أزمة طحالها.. أحمد سعد يرد على سمية الخشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.